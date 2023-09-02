إعلان

BBC

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

11:19 ص السبت 02 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 114.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 116.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض البلدي: 122.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر أسعار البيض

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المحسوسة 45 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة والظواهر الجوية