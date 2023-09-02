ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 114.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 116.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض البلدي: 122.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.