أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 34214 جنيها.
سعر طن حديد عز: 35165 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1907 جنيهات.
سوق مصراوى
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