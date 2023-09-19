شعبة الذهب: توقعات بارتفاع الأسعار العالمية في الربع الأخير لهذه الأسباب

كتبت- دينا خالد:

قالت الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب تنتظر موجة جديدة من التغيرات خلال الأسبوع الجاري، حيث يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة عقب اجتماعه السادس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وأضافت الشعبة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من غير المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بناءً على استطلاعات لآراء محللين، في عدد من الوكالات العالمية.

ويرى هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه على الرغم من إعلان العديد من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية فإن واقع الرسالة العامة بين البنوك المركزية العالمية هو أن ارتفاعات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها، وأن السياسة النقدية بدأت تفقد فعاليتها مع تزايد المخاوف من ركود شامل، وهذا أمر سيدفع الذهب للصعود بالأسواق العالمية وعلى الأسواق المحلية بالتبعية.

وأوضح ميلاد، أن الذهب سيواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1980 دولارا للأوقية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل إلا أن الأسواق العالمية تستعد للارتداد الفني مع بداية الربع الأخير من العام الحالي.

واتفق معه، لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، قائلا إن التوقعات الصعودية لأسعار الذهب علي المدى الطويل لا تزال قائمة مع بداية العام الجديد، حيث أظهر الذهب مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الحالية واستطاع الحفاظ على مستوى فوق 1900 دولار للأوقية رغم التحديات التي شهدتها الأسواق على مدار عام كامل.

وذكر أنه حتى بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 1900 دولار للأوقية وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر، ظل الذهب مرنا، مما يشير إلى المسار الصعودي المتوقع لسعر المعدن الثمين مع تحسن الطلب.

ويرى المحللون أن الأسواق ستشكل محركا قويا للأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي نتيجة لعدة عوامل أهمها، تباطؤ معدلات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتخزين الذهب، والإقبال على المشغولات الذهبية قبل موسم الأعياد، بحسب بيان الشعبة.

كما تعود توقعات ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع الاستثمار في قطاع التجزئة حيث ارتفعت مبيعات العملات الذهبية الأمريكية إلى 85.5 ألف أوقية في أغسطس الماضي وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، وفقا للبيان.

وبالنظر إلى العقود الآجلة فإن صافي المراكز الطويلة عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر بما جعل المضاربة خلال الفترة الماضية هزيلة ولم يترك مجالا لعمليات بيع كبيرة، فضلا عن استمرار اتجاه البنوك المركزية لمزيد من مشتريات الذهب، بحسب البيان.