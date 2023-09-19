خريطة الأسعار: ارتفاع الذهب واللحوم والدواجن وانخفاض الحديد بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يرتفع في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

71 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار اللحوم والفول السائب والجبن الأبيض اليوم في الأسواق

40 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حتى منتصف التعاملات