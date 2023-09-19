40 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حتى منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب صعد 20 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات، ليصبح مجموع الارتفاع اليوم حتى الآن 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1934 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 1.05 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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