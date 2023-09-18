المواد الغذائية: قرارات الرئيس الأخيرة تنعش السوق وتحارب الركود

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار.

وأضاف المنوفي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تنعش هذه القرارات السوق المصري الذي يعاني من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال زيارته لمحافظة بني سويف أمس الأول، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، و رفع المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.

كما تضمنت الحزمة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.

وقال حازم المنوفي أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وأضاف المنوفي أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة تسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية، وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة آدمية لهم.