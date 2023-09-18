الأجهزة المنزلية: ارتفاع أسعار بعض أنواع الثلاجات والغسالات خلال سبتمبر

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن بعض الشركات الكبرى في سوق الأجهزة المنزلية في مصر رفعت أسعار عدد من منتجاتها من الأجهزة مع بداية شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف سدرة أن نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة تتراوح بين 6 و10%، وتتضمن أبرز الأصناف التي ارتفعت أسعارها الثلاجات، والغسالات الأوتوماتيك.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعود إلى نقص المعروض من هذه الأصناف، وذلك على الرغم من ثبات سعر الصرف وحالة الركود التي يشهدها السوق.

وذكر سدرة أن من يحدد الزيادة هي الشركات، والتاجر لا يتدخل في رفع الأسعار.



ويشهد سعر الجنيه استقرارا مقابل العملات الأجنبية منذ منتصف مارس الماضي، وذلك بعد هبوط حاد خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023، وارتفع سعر الدولار في ذات الفترة بنسبة 96% ليتجاوز مستوى 30 جنيها في البنوك حاليا.