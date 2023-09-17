البريد يتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات لتسهيل حركة التجارة

كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وتذليل أي عقبات تعترض توسيع نطاقها في كافة المجالات عبر الاستفادة من الإمكانيات والخدمات المتنوعة التي تقدمها هيئة البريد.

وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الأحد.

وقال شريف فاروق إن البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات؛ بما يساهم في الارتقاء بالصادرات المصرية وتطوير القدرات التصديرية لرجال الأعمال في مصر، عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية، وأكبر أسطول نقل لوجستي في مصر؛ بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي الواسع والخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدم من خلال أكثر من 4300 مكتب بريد الي جانب الاكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة؛ بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عددٍ ممكن من العملاء بكل سهولةٍ ويسرٍ.

وأوضح فاروق أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيساهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال تسهيل كافة الإجراءات على المصدرين.

وأشار إلى أنه فور تفعيل البروتوكول سيقوم البريد المصري بتوصيل كافة البعائث والطرود الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسليمها إلى المصدرين من خلال خدمات البريد المصري اللوجستية المتعددة بما يضمن تقديم الخدمة في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

وقال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن التعاون يهدف إلى تحسين سرعة توزيع الشحنات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للشحنات، بالإضافة إلى تأمين وحماية البيانات المتداولة بين الجهتين عبر التبادل الإلكتروني للبيانات خاصة بعد إعلان هيئة الرقابة على الصادرات عن قرب تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقعها.