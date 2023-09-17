كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2180 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

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