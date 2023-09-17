سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2180 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2491 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.
وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: