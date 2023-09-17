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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:08 م الأحد 17 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.66% إلى مستوى 19668 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 44.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب 26.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.92% إلى مستوى 19540 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين المصريين المستثمرين الأجانب مؤشر EGX70

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