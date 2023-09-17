ليست الدرجة السادسة فقط.. معيط يوضح المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تقرر الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأضاف معيط، خلال بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى أيضا بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة أيضا، أوضح الوزير أنه تقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ليستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

وذكر أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.