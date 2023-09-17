انخفاض أسعار اللحوم والجبن والمسلى واللبن السائب اليوم الأحد بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، والدواجن خلال تعاملات اليوم في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.76 جنيها، بتراجع 65 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.49 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.48 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.52 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 28.56 جنيها، بزيادة 32 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.85 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.25 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.54 جنيه، بتراجع قرشين.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.98 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.72 جنيه، بتراجع 11.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.1 جنيه، بزيادة 6.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.29 جنيه، بزيادة 3.5 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.58 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 106.88 جنيه، بتراجع 7.21 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 190.74 جنيه، بتراجع 21.82 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.62 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.92 جنيه، بتراجع 5.56 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 29.72 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.