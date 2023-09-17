تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار الصوب، والبامية خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر البطاطس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 28 و32 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 18 و24 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و37 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و27 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.