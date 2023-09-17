تبدأ هذا الأسبوع.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر ولمدة 5 أيام.

وبحسب ما أعلنته الوزارة في وقت سابق، تشمل فترة صرف المرتبات أيضا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 24 و25 و26 و27 سبتمبر.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق للوزارة، إنه ستتم إتاحة مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

واعتادت وزارة المالية في الفترة الأخيرة الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات للشهور الثلاثة المقبلة كل ربع سنة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حزمة قرارات أمس لتحسين الظروف المعيشية لبعض فئات المواطنين ومنها موظفو الحكومة، حيث قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه شهريا بدلا من 3500 جنيه، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.