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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

11:59 ص الأحد 17 سبتمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

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