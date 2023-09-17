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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:11 ص الأحد 17 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35025 جنيها، بزيادة 150 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35952 جنيها، بتراجع 177 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1962 جنيها، بزيادة 11 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

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