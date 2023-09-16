تراجع جديد بسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر تراجعه بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل مجموع التراجع إلى 15 جنيها للجرام حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 1453 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى نحو 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

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