بالأرقام.. الإحصاء: زيادة السكان تشكل خطرا على نصيب الفرد من مياه النيل

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم السبت، إن عدد سكان مصر سجل زيادة قدرها ما يقرب من 20 مليون نسمة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تعتبر الزيادة السكانية أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ وتمثل عائقاً أمام شعور المواطن بثمار التنمية والمشروعات القومية بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف الإحصاء أن من أهم وأخطر التحديات التي تؤثر عليها الزيادة السكانية نصيب الفرد من مياه النيل، بحسب الإحصاء، وتبلغ حصة مصر الثابتة منه 55.5 مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية المضطردة فإن نصيب الفرد في تناقص بما ينذر بالخطر.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد سكان مصر 14.2 مليون نسمة عام 1927 أي قبل ما يقرب من 100 عام، وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل حينها 3914.5 متر مكعب لينخفض حاليا إلى 526.1 متر مكعب عام 2023.

وأوضح الإحصاء أن عدد السكان في مصر وصل خلال آخر 10 سنوات إلى التالي:

1- 85.8 مليون نسمة عام 2014.

2- 86.8 مليون نسمة عام 2015.

3- 90.1 مليون نسمة عام 2016.

4- 92.1 مليون نسمة عام 2017.

5- 96.3 مليون نسمة عام 2018.

6- 98.1 مليون نسمة عام 2019.

7- 99.8 مليون نسمة عام 2020.

8- 101.5 مليون نسمة عام 2021.

9- 102.9 مليون نسمة عام 2022.

10- 105.5 مليون نسمة عام 2023.

ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الإحصاء كالتالي:

1- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 متر مكعب عام 2014.

2- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 639.4 متر مكعب عام 2015.

3- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 616 متر مكعب عام 2016.

4- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 602.6 متر مكعب عام 2017.

5- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 576.3 متر مكعب عام 2018.

6- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 565.7 متر مكعب عام 2019.

7- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 556.1 متر مكعب عام 2020.

8- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 متر مكعب عام 2021.

9- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 539.4 متر مكعب عام 2022.

10- متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 526.1 متر مكعب عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042.

ومن المتوقع أن ينخفض في المقابل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل إلى 448.7 متر مكعب عام 2032، وإلى 380.1 متر مكعب عام 2042، وفقا للجهاز.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان عام 2023:

1- القاهرة 10.3 مليون نسمة.

2- الجيزة 9.5 مليون نسمة.

3- الشرقية 7.9 مليون نسمة.

4- الدقهلية 7.1 مليون نسمة.

5- البحيرة 6.9 مليون نسمة.

6- المنيا 6.3 مليون نسمة.

7- القليوبية 6.1 مليون نسمة.

8- سوهاج 5.7 مليون نسمة.

9- الإسكندرية 5.6 مليون نسمة.

10- الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد مواليد مصر 24.5 مليون مولود خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1- 2.6 مليون مولود عام 2013.

2- 2.7 مليون مولود عام 2014.

3- 2.7 مليون مولود عام 2015.

4- 2.6 مليون مولود عام 2016.

5- 2.6 مليون مولود عام 2017.

6- 2.4 مليون مولود عام 2018.

7- 2.3 مليون مولود عام 2019.

8- 2.2 مليون مولود عام 2020.

9- 2.2 مليون مولود عام 2021.

10- 2.2 مليون مولود عام 2022.