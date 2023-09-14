خريطة الأسعار: ارتفاع الأرز وتراجع اللحوم وهدوء في حركة الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والعدس المعبأ، وزيت الذرة كريستال، وكيلو المسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار كيلو اللحوم، كيلو الجبن الرومي، وكيلو الجبن الأبيض، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

زيادة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم الخميس في المزرعة

ارتفاع المكرونة وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم