تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والعدس المعبأ، وزيت الذرة كريستال، وكيلو المسلى الصناعي اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، بينما تراجعت أسعار كيلو اللحوم، كيلو الجبن الرومي، وكيلو الجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28 جنيها، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.85 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.97 جنيه، بزيادة 85 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.26 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 25.13 جنيها، بتراجع 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.01 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 45.47 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.58 جنيه، بزيادة 5.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.82 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.21 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.4 جنيه، بتراجع 4.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.4 جنيه، بزيادة 93 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.24 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 113.33 جنيه، بتراجع 6.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 215.9 جنيه، بتراجع 16.61 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.41 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.22 جنيه، بزيادة 1.88 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.39 جنيه، بزيادة 3 قروش.