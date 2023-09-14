شعبة الدواجن تكشف أسباب تراجع خامات الأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط سعر طن الذرة الصفراء إلى نحو 10 آلاف جنيه خلال الأسبوع الجاري مقابل 11200 جنيه الأسبوع الماضي، كما هبط متوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 24 ألف جنيه و24500 جنيه مقابل 26500 جنيه و27 ألف جنيه، حسبما ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأوضح السيد، تراجع الأسعار إلى وفرة كميات خامات الأعلاف بالأسواق خلال تلك الفترة.

وأضاف السيد، أنه على الرغم من تراجع خامات العلف بالأسواق خلال الأسبوع الجاري، إلا أن أسعار الدواجن البيضاء والبيض شهدت ارتفاعات كبيرة.

وكانت أسعار الأعلاف بالأسواق تراجعت بقيمة تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، بنهاية أغسطس الماضي، وفقا لقول الدكتور ثروت الزيني نائب اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.