خريطة الأسعار: ارتفاع الأرز واللحوم وتراجع الدواجن.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر والأرز واللحوم والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن، وعوض سعر الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الأرز والسكر واللحوم اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

قفزة في أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الاثنين في المزرعة

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)