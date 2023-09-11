سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعود للزيادة بنفس القيمة في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 6.22 دولار بنسبة 0.32% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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