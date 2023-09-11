ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والبوري، والجمبري خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بينما تراجع سعر السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.