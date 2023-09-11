ارتفاع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البطاطس والطماطم والفاصوليا والعنب البناتي الأصفر والأحمر والبرتقال الصيفي والمانجو الزبدية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، والخيار البلدي، والبامية، والمانجو العويس خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 15 و18 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 29 و33 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و25 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و25 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 24 و28 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.