خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الأرز.. والذهب يستقر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر والأرز خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وفي المقابل تراجعت أسعار الحديد والأسمنت واللحوم، فيما استقر سعر الذهب في منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار السكر والأرز وتراجع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

تراجع الليمون وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

تراجع البوري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات