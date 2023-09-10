التنمية الصناعية تخصص 936 قطعة أرض في عام باستثمارات متوقعة 41 مليار جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لنحو 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقابل 77 مشروعًا خلال العام السابق له، بنسبة نمو 696%، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، حسبما ذكر بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وأضاف عبد الكريم، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، أنه تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بنحو 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.

ولفت عبد الكريم إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم و بتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضي برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير وآلية تتميز بالشفافية المطلقة.

وأوضح عبد الكريم أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.

وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة (FDI) من خلال مايقرب من 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، مما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف عبد الكريم أن التقرير أظهر ، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع خلال عام لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.