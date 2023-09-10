بعد زلزال مراكش.. شركات المحمول تتيح رسائل ومكالمات مجانية بالمغرب

كتب- علاء حجاج:

بدأت شركات المحمول في مصر في إتاحة رسائل نصية ومكالمات مجانية لعملائها في حال الاتصال بأرقام مغربية وذلك في محاولة لدعمهم للاطمئنان على ذويهم بالمغرب، بحسب ما أعلنته الشركات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وضرب زلزال قوي المغرب مساء أمس الأول بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، والذي بلغ عدد ضحاياه حتى الآن 2012 حالة وفاة و2059 مصابا منهم 1404 في حالة حرجة، بحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية.

وأتاحت شركة الاتصالات في مصر لمن يتصل بالمغرب العروض الآتية:

- اتصالات مصر من &e: أتاحت أسبوعا مجانا لعملائها من المكالمات الصوتية للاطمئنان على ذويهم.

- فودافون: أتاحت 3 أيام من مكالمات التجوال والدقائق المجانية من وإلى المغرب بداية من ظهر اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته الشركة على صفحتها على فيسبوك.

- أورنج: منحت عملائها مكالمات مجانية ولمدة 3 أيام لذويهم في المغرب بداية من غدٍ الاثنين 11 سبتمبر، بحسب ما أعلنته الشركة على صفحتها على إنستجرام.