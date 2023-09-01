زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول تعاملات المساء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في الصباح، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات أخرى، ليكون بذلك ارتفع 10 جنيهات للجرام خلال تعاملات نهاية الاسبوع، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1935 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)،وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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