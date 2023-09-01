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تراجع أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الجمعة

09:05 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

أسعار مواد البناء

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القاهرة - مصراوي:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري:34214.29 جنيه، بتراجع 572.8 جنيه.

سعر طن حديد عز:35165 جنيه، بتراجع 625.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1907.37 جنيه، بتراجع 32.9 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت

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