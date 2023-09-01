وزير البترول يتابع مشروع توسعة مصفاة تكرير ميدور وتطوير أداء أموك

كتب - مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للإسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، أكد الملا أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه ، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل على تذليل أي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .

وأشار الملا إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير ، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات ومعدلات التنفيذ الحالية والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.

شارك في الاجتماع المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و الاستاذ احمد راندي رئيس الادارة المركزية للاتصالات بالوزارة و الكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمحاسبة هبة عبدالقادر مساعد رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.

كما عقد الملا، اجتماعا لمتابعة خطة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء الإنتاجي، وأكد أهمية مشروعات رفع كفاءة الأداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات.

وأشار إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي أظهرت أهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية .

ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة و الاستغلال الامثل للامكانيات والأصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الأخرى في إطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات .

ووجه الوزير بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.

كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الأخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد، ومشروع أنظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلى مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً إلى ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير.