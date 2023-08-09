"دي دي مصر" للنقل الذكي تطلق خدماتها في مدينتي طنطا والمنصورة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "دي دي" مصر، لخدمات النقل الذكي، إطلاق خدماتها في مدينتي طنطا والمنصورة، في ظل ما تتمتع به المدينتان من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، إن الشركة تهدف من خلال نشر خدماتها في المنصورة وطنطا، إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهو ما يمكن شركة دي دي من تقديم خدماتها بشكل قوي يوفر خيارات تنقل مختلفة وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن انتشار خدمات الشركة في المنصورة وطنطا يمثل فرصة اقتصادية للسكان من خلال توفير مصدر دخل إضافي للسائقين، وهو ما يؤدي بدوره لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي في هذه المدن.

وأوضح أن المدينتين تمثلان أيضا مراكز نقل إقليمية، تربط مختلف المدن والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن تواجد خدمات شركة "دي دي" يساهم في تواجد شبكة تنقل قوية، تقدم لسكان المدينتين والمسافرين وسائل انتقال بين مختلف المناطق في المدينتين.

وتابع المدير العام لشركة دي دي مصر، أن كلا من المنصورة وطنطا تعد مركزا لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البارزة، ما يعكس وجود طلب ثابت من الطلاب على خدمات التنقل والرحلات القصيرة داخل المدينتين.

وأشار يوان هاو صن إلى أن الكثافة السكانية في مدينتي المنصورة وطنطا تتطلب زيادة احتياجات التنقل.