الإحصاء: 24% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر للأردن خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى الأردن خلال عام 2022 بنسبة 24% مقارنة بقيمة صادرات العام السابق، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، سجلت صادرات مصر إلى الأردن خلال عام 2022 نحو 726.5 مليون دولار مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021.

وبلغت قيمة واردات مصر من الأردن نحو 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 2.2%.

وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 ، بنسبة زيادة 7.1%.

ووفقا للبيان، جاء أهم عشر مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 كالتالي:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.

6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.

7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

وجاءت أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 كالتالي:

1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.

3. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.

8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.