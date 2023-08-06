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BBC

البورصة ترتفع 1.4% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:17 م الأحد 06 أغسطس 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.41% إلى مستوى 17697 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.16%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 700 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17451 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

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