مصادر: حماية المنافسة يوافق على مد اتفاق خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مصادر بقطاع الأسمنت، لمصراوي، إن جهاز حماية المنافسة وافق لشركات الأسمنت على مد اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

كان عدد من شركات الأسمنت طالبت جهاز حماية المنافسة في نهاية يوليو الماضي، بمد القرار لمدة عام آخر مع اقتراب انتهاء مدة مد القرار، وفقا لما قاله أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.

وفي يوليو من العام الماضي، أخطر جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت بمد قراره بالموافقة على اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وتضمن القرار تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار 2021.