إعلان

BBC

خريطة الأسعار: استقرار الحديد والدواجن واللحوم.. والذهب يحافظ على صعوده

04:04 م السبت 05 أغسطس 2023

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن واللحوم اليوم السبت في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وحافظ سعر الذهب على ارتفاعه الصباحي بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

114 جنيها لكرتونة البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

7.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأرز والزيت واللحوم والفول والسكر في الأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار أسعار الحديد أسعار الدواجن سعر الذهب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| غرق القاطرة "فهد" في قناة السويس.. بيان رسمي يكشف التفاصيل