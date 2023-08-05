خريطة الأسعار: استقرار الحديد والدواجن واللحوم.. والذهب يحافظ على صعوده

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن واللحوم اليوم السبت في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وحافظ سعر الذهب على ارتفاعه الصباحي بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

114 جنيها لكرتونة البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

7.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأرز والزيت واللحوم والفول والسكر في الأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات