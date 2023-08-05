شعبة الدواجن: الأسعار ترتفع مع نقص المعروض.. و7 جنيهات زيادة بالكيلو

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا في الأسواق اليوم بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن ارتفعت إلى 64 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 57 جنيها بالمزرعة يوم الخميس الماضي، بارتفاع 7 جنيهات.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 70 و72 جنيها، مقابل 63 و65 جنيها قبل الزيادة.

وأرجع السيد عودة الأسعار إلى الارتفاع بعد سلسلة انخفاضات، إلى نقص المعروض من الدواجن، بعد انتهاء المربين من مرحلة بيع قطعانهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن خلال عمليات التخلص منها وهو ما أدى إلى تراجع أسعارها في المرحلة الماضية قبل هذه الزيادة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.