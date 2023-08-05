شركتان تركيتان تخططان لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسيع استثمارتها في السوق المصري وذلك في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية.

وقال سمير، إن اللقاء الأول كان مع ممثلي شركة فيستل وشركة زورلا التركية حيث استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر خلال المرحلة المقبلة في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وأشار سمير، إلى أن شركة فيستل احتلت المركز الـ18 في قائمة أكبر الشركات الصناعية التركية خلال عام 2021.

ووجه سمير الدعوة للشركتين لزيارة مصر خلال الفترة القادمة للانتهاء من الدراسات الخاصة بانشاء المصنع.

وأوضح سمير، أنه اجتمع بمسؤولي شركة بيردان التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري.

وأضاف سمير، أن اللقاء تناول قدرات الشركة الإنتاجية والتي تصدر منتجاتها لأكثر من 65 دولة.

وأشار سمير إلى أن الشركة تنظر لمصر على أنها عاصمة قارة إفريقيا وتسعى للنفاذ إلى السوق الإفريقي من خلال مصر، لا سيما في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها مصر حالياً.

كما التقى سمير، مع ممثلي شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث.

وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك "زراعات" التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير، إن بنك "زراعات" يعد أكبر بنك حكومي فى تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويمتلك فروع فى 150 دولة.

وأشار سمير، إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

وأضاف سمير أن رغبة البنك فى التواجد بالسوق المصري تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليار دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.