انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية المشتركة بعمان

كتب- مصطفى عيد:



انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والتي تنعقد من 5-7 أغسطس الجاري، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن هذه الاجتماعات تأتي في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لدفع جهود التنمية المشتركة، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.



ومن المقرر أن يرأس وفد الخبراء من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية من بينها وزارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن بين هذه الوزارات والجهات أيضا وزارات النقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل، والمالية والطيران المدني، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها من الجهات، ونظرائها من الجانب الأردني، وفقا للبيان.



وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غدًا الأحد حيث تنعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل عن الجانب الأردني، قبل ختام اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزيري البلدين.



ويناقش وفدا الخبراء من البلدين مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية من قبل البلدين، والوثائق المقترح التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي والبناء على الانعقاد الناجح لثلاثين دورة من اللجنة المشتركة على مدار العقود الماضية.



كانت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية انعقدت في فبراير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت اللجنة السابقة توقيع مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.



وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين مصر والأردن، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين، وفقا للبيان.

كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة، بحسب وزارة التعاون الدولي.