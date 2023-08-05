114 جنيها لكرتونة البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 100.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 102.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 113.75 جنيه.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
سوق مصراوى
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