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BBC

تباين أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

05:08 م الجمعة 04 أغسطس 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35427.27 جنيه، بزيادة 539.39 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36016.67 جنيه، بتراجع 242.36 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1862.5 جنيه، بتراجع 46.52 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

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