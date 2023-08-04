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BBC

بعد ارتفاعه.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

02:14 م الجمعة 04 أغسطس 2023

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 100.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 102.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 113.75 جنيه.

سوق مصراوى

سعر كرتونة البيض سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر البيض البلدي أسعار البيض في المزرعة

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