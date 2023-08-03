سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، واستقر بمنتصف التعاملات، وعاد للارتفاع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1931 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بانخفاض قدره 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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