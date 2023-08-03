ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأسماك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 57 و64 جنيها، بارتفاع جنيهين

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و100 جنيها.