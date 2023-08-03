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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:31 ص الخميس 03 أغسطس 2023

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 17474 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.07%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17456 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة ترتفع EGX30 الأسهم الصغيرة

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