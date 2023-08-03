البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 17474 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.07%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17456 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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