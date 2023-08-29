بعد تعامل التموين معه كسلعة حرة.. هل تتأثر أسعار الأرز في الأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون بسوق الأرز ارتفاع أسعار الأرز في سوق التجزئة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان وزير التموين بالتعامل مع صرف الأرز على بطاقات التموين على أنه سلعة حرة.

وأوضح المتعاملون أن تراجع القوة الشرائية والانخفاض الحالي في الأسعار نتيجة حصاد المحصول الجديد من الأرز سيكبح جماح زيادة أسعار الأرز بسوق التجزئة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أمس الاثنين، أن الأرز أصبح حرا في المجمعات الاستهلاكية، وليس ضمن الحصة التموينية المتاحة على بطاقة التموين بأسعار مخفضة.

هل ترتفع أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة؟

قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن إعلان وزارة التموين باستبعاد صرف الأرز على البطاقات باعتباره سلعة تموينية قد يتسبب في رفع أسعار الأرز بالسوق.

وأوضح الوليلي، أن الزيادة في السعر لن تكون كبيرة بسبب تراجع الطلب على الشراء، والانخفاض الحالي للأسعار نتيجة حصاد المحصول الجديد من الأرز.

وبدأ موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز منتصف شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الوليلي أن متوسط سعر كيلو الأرز حاليا يتراوح بين 23 و25 جنيها، باختلاف الجودة والشركة، وذلك بعد الانخفاض الأخير.

واتفق في القول مع الوليلي، مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قائلًا إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة في سوق التجزئة بعد قرار وزير التموين، مشيرا إلى أن المخزون من الأرز منخفض حاليا.

وأوضح النجاري أنه بعد استهلاك المحصول الجديد من الأرز والذي بدأ حصاده منتصف الشهر الجاري، ستعود البلاد إلى استهلاك مخزون الأرز، وهو ما سيدفع إلى زيادة الأسعار، لكن الانخفاض الحالي في مستويات الأسعار سيجعل الزيادة غير ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ووصل احتياطي مصر الاستراتيجي من سلعة الأرز إلى ما يكفي لفترة 3.3 شهر، بحسب ما قاله وزير التموين يوم الأحد الماضي.

وتأتي تصريحات النجاري رغم قول الوزير إن مساحة الأرض المزروعة بالأرز 1.6 مليون فدان، ومصر تحتاج ما بين 1.2 و1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

وذكر النجاري أن حصة الأرز التمويني تراجعت علي مدار الثلاث أعوام ماضية من 35 ألف طن شهريا إلى 15 ألف طن.

وأشار إلى أن ذلك يعد "كمية بسيطة في ظل أن متوسط الاستهلاك الشهري فاق 200 ألف طن في بداية 2023 والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الأرز حينما وصلت في المتوسط إلى 30 جنيها للكيلو للمستهلك".

وفسر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تصريحه بالتعامل مع صرف الأرز على بطاقات التموين على أنه سلعة حرة، قائلا لمصراوي في وقت سابق من اليوم: "الأرز موجود كما هو في المنافذ التموينية، لكن كل فرد في البطاقة له 50 جنيها فقط، يعني يجيب زجاجة زيت بـ35 جنيه وكيلو سكر بـ12.6 جنيه، مش هيتبقى حاجة".

وأضاف وزير التموين: "لازم نصارح المواطن بالحقيقة ويكون فيه كلام مناسب للمرحلة، المواطن اللي عنده 4 أفراد في البطاقة يقدر ياخد أرز، أو من خلال فرق نقاط الخبز".

وقال مجدي الوليلي، لمصراوي، أن قرار التموين باعتبار الأرز سلعة حرة جاء مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية، وتخطي سعر السكر 28 و29 جنيها للكيلو الواحد، وزيادة أسعار الزيت أيضا، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وشهدت أسعار الأرز مع بداية العام الجاري ارتفاعات قياسية لم تصل من قبل، مع قلة المعروض منه بالأسواق وزيادة الطلب، حيث تخطى سعر الكيلو في بعض المناطق الـ 32 جنيها، قبل أن يعاود التراجع خلال الشهرين الماضيين في الأسواق.