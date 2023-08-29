صناعة الحبوب: استمرار طرح القمح بالبورصة السلعية وراء ضبط الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية، ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

وأضاف في بيان اليوم من الغرف، أنه يشارك حاليا 123 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن.

وأوضح أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن يساهم أيضا في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق.

وأضاف السلامونى أنه مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك، وأيضا انخفاض أسعار ردة النخالة.



وأشاد السلامونى بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية من حيث توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية.