سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

كان سعر جرام الذهب تراجع في بداية تعاملات اليوم بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1517 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1915 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 1.95 دولار بنسبة 0.10%، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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