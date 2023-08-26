ارتفاع أسعار الجبن واللحوم وانخفاض الأرز والفول السائب اليوم في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والدواجن والفول السائب والأرز السائب، في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.48 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.24 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.45 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.11 جنيه، بانخفاض 3.97 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 26.01 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.09 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.24 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 71.4 جنيه، بانخفاض 82 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.64 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 317.21 جنيه، بارتفاع 4.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 80.4 جنيه، بتراجع 3.67 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 21.96 جنيه، بانخفاض 3.04 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.66 جنيه، بانخفاض 1.4 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 115.96 جنيه، بزيادة 5.53 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 221.93 جنيه، بارتفاع 8.67 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.53 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 65.35 جنيه، بزيادة 2.81 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 30.06 جنيه، بارتفاع 55 قرشا.