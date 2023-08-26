7.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 13.5 و17.5جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البامية بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و22 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و53 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و31 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.